Devers conecta el 3er grand slam de Gigantes en 7 días en triunfo 8-5 sobre Medias Blancas
El dominicano Rafael Devers conectó el tercer grand slam de San Francisco en un lapso de siete días, un batazo de desempate en la quinta entrada que condujo a los Gigantes a vencer el domingo por 8-5 a los Medias Blancas de Chicago.
Con el marcador 4-4, Devers le pegó al primer lanzamiento —una recta de Grant Taylor— hacia la banda contraria, al jardín izquierdo-central, para su octavo grand slam de por vida y el primero con los Gigantes.
Keaton Winn (1-1) permitió un rodado productor de Colton Montgomery y un sencillo impulsor del cubano Edgar Quero, con lo que los Medias Blancas empataron 4-4 en la quinta. Caleb Kilian ponchó a los tres bateadores en la novena para su tercer salvamento.
Chase Meidroth y el cubano Miguel Vargas conectaron jonrones por los Medias Blancas, que perdieron juegos consecutivos por primera vez desde que cayeron tres seguidos del 5 al 8 de mayo.
El abridor de los Gigantes, Robbie Ray, permitió cuatro carreras, dos hits y otorgó un récord personal de siete bases por bolas en cuatro entradas.
El abridor de los Medias Blancas, Noah Schultz, cedió seis carreras y seis hits en cuatro entradas. ___
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