Marta Kostyuk vence a Jasmine Paolini y llega a semifinales de Wimbledon por primera vez

Marta Kostyuk causó una gran impresión en su debut en la Pista Central al vencer el miércoles por 6-3, 6-2 a Jasmine Paolini para alcanzar las semifinales de Wimbledon por primera vez.

La ucraniana de 24 años también llegó a las semifinales del Abierto de Francia, donde perdió en París ante la eventual campeona Mirra Andreeva.

Kostyuk levantó las manos y cayó de rodillas después de que Paolini fallara un golpe en su segundo punto de partido. Tras estrechar la mano de la italiana, Kostyuk dio una pirueta en la pista.

Kostyuk volverá a la acción el jueves enfrentando a Linda Noskova por un boleto a la final del sábado. Noskova venció a Elise Mertens por 6-3, 7-5 en la Pista No. 1.

Paolini, subcampeona de Wimbledon 2024 tras perder ante Barbora Krejcikova, cometió 26 errores no forzados y logró apenas ocho golpes ganadores.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes