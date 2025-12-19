Heat vence a Nets 106-95 y rompe racha de 5 tropiezos

Norman Powell anotó 24 puntos, Kel’el Ware añadió 22 unidades, 12 rebotes y cuatro bloqueos, y el Heat de Miami rompió una racha de cinco derrotas consecutivas al imponerse el jueves 106-95 sobre los Nets de Brooklyn.

El mexicano Jaime Jáquez Jr. añadió 19 puntos y Bam Adebayo consiguió 17 rebotes a pesar de lidiar con problemas de faltas. Así, el Heat ganó apenas por segunda vez en diciembre.

Miami arribó a este mes ostentando 13 victorias, con las que había empatado su récord antes de diciembre. Pero desde entonces, su foja era de 1-5.

Michael Porter Jr. anotó 28 puntos por los Nets, que se enfriaron después de igualar la victoria por mayor margen en la historia de la franquicia en su último encuentro. Nic Claxton añadió 16 puntos, 12 rebotes y ocho asistencias.

Brooklyn venció a Milwaukee 127-82 el domingo, pero en este partido tuvo menos del 39% de efectividad en disparos de campo y solo acertó 11 de 49 triples (22%).

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes