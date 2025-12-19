Stay up to date with notifications from The Independent

Marruecos vence a Jordania por 3-2 en tiempo extra y gana el título de la Copa Árabe

COPA ÁRABE-FINAL
COPA ÁRABE-FINAL (AP)

Abderrazzaq Hamed Allah anotó dos veces para llevar a Marruecos al título de la Copa Árabe el jueves, al superar 3-2 a Jordania en tiempo extra.

Hamed Allah marcó el gol del empate a los 88 minutos del duelo en el Estadio Lusail y consiguió luego el tanto de la victoria a los 100 para darle a Marruecos un trofeo de cara a la Copa Africana de Naciones.

Oussama Tannane había puesto a Marruecos por delante con un notable disparo desde detrás de la línea central cuando habían transcurrido menos de cuatro minutos de la final.

El cabezazo de Ali Olwan a los 48 igualó el juego a 1-1, y su penal puso a Jordania arriba a los 68.

