Marlins vencen 6-4 a Rangers en 12 innings e hilan 4ta victoria

Jakob Marsee y el boricua Brian Navarreto conectaron dobles impulsores en una duodécima entrada de tres carreras para guiar el viernes a los Marlins de Miami a su cuarta victoria consecutiva, 6-4 sobre los alicaídos Rangers de Texas.

Texas perdió su quinto encuentro consecutivo y está cinco juegos detrás de Houston en la disputa por el último comodín de la Liga Americana con ocho compromisos restantes. Los Astros barrieron tres juegos contra los Rangers esta semana y tienen a su favor el criterio de desempate por ganar la serie de la temporada.

Houston está un juego detrás de Seattle en la lucha por el liderato de la División Oeste después de caer 4-0 ante los Marineros en casa el viernes.

Los Marlins han ganado nueve de sus últimos 12 duelos. El venezolano Javier Sanoja conectó un jonrón solitario en la séptima entrada, el segundo juego consecutivo de Miami con un jonrón de un emergente y el noveno en total.

El abridor de los Marlins, Janson Junk, permitió tres hits y ponchó a cinco rivales en siete entradas. Toleró una sola carrera, su menor cifra desde el 12 de julio, cuando no recibió anotación en siete entradas.

El dominicano George Soriano (2-0) lanzó dos innings de relevo sin hits y permitió una carrera. Miami mantuvo a los Rangers en cuatro inatrapables.

Patrick Corbin (7-10) sufrió la derrota en su primera aparición de relevo desde el 29 de septiembre de 2017, cuando estaba con Arizona. Permitió tres hits y tres carreras en una entrada.

Por los Marlins, los dominicanos Agustín Ramírez de 6-1 con dos anotadas, Otto López de 6-1 con una anotada y una remolcada, Heriberto Hernández de 2-0. El puertorriqueño Navarreto de 1-1 con una anotada y una producida. El venezolano Sanoja de 3-1 con una anotada y una remolcada.

Por los Rangers, el dominicano Ezequiel Durán de 1-0 con una anotada. Los mexicanos Alejandro Osuna de 3-1, Rowdy Téllez de 1-1 con una anotada y dos impulsadas. El cubano Adolis García de 5-0.