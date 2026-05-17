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Marlins anotan 8 carreras en la 10ma entrada y vencen a Rays por 10-5

MARLINS-RAYS
MARLINS-RAYS (AP)

Liam Hicks conectó un sencillo productor de dos carreras en una décima entrada de ocho anotaciones, y los Marlins de Miami cortaron una seguidilla de 10 triunfos de los Rays de Tampa Bay en casa, al doblegarlos el sábado por 10-5.

Jakob Marsee añadió tres imparables y el venezolano Javier Sanoja impulsó cuatro carreras por los Marlins.

Hicks, quien llegó al juego empatado en el liderato de las Grandes Ligas en carreras impulsadas, conectó un sencillo a través de un cuadro interior adelantado ante Hunter Bigge (1-1) para romper el empate 2-2.

Bigge permitió las ocho carreras —siete limpias— con seis hits y dos bases por bolas en la décima.

Tampa Bay perdió su primer juego en casa desde el 21 de abril.

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Con el juego empatado a 1 en la novena entrada, Sanoja conectó un doble cuando había dos outs ante Bryan Baker para que Marsee anotara desde primera.

Pete Fairbanks (1-2), quien firmó en diciembre con Miami tras siete temporadas con Tampa Bay, se llevó la victoria pese a permitir la carrera del empate en la parte baja de la novena. El excerrador de los Rays permitió un sencillo productor de Nick Fortes que remolcó a Cedric Mullins.

El emergente dominicano de los Marlins, Heriberto Hernández, encontró un slider, el primer lanzamiento de Garrett Cleavinger, y envió la pelota a 439 pies, para empatar el juego 1-1 en la parte alta de la séptima.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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