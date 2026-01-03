Mario Cristobal minimiza expectativas de Miami mientras se prepara para el Fiesta Bowl

Mario Cristobal no quiere escuchar nada del incesante "The U Is Back".

Sí, los Miami Hurricanes están en las semifinales del playoff colegial después de que se les diera casi ninguna oportunidad de entrar en el grupo de 12 equipos tras un par de derrotas a mitad de temporada. Sí, han igualado un récord escolar con 12 victorias. Sí, están a dos victorias de lo que sería su primer campeonato nacional desde la temporada 2001, y a una victoria de una aparición en el juego por el título que, casualmente, se llevaría a cabo en su propio campo.

Cristobal no quiere escucharlo. Ninguna de esas palabras le importa en este momento. El sábado fue solo otro día en Coral Gables, lo cual es consistente con lo que ha estado predicando desde que regresó a su alma mater hace cuatro temporadas. Miami (12-2, No. 10 CFP) enfrenta a Mississippi (13-1, No. 6 CFP) en el Fiesta Bowl el jueves por la noche en Glendale, Arizona.

“No hay realmente distracciones. Tú creas tus propias distracciones”, dijo Cristobal el sábado. “Y creo que la mentalidad. Creo que todo eso ha mejorado de manera dramática”.

“Lo martillamos todos los días y hasta ahora, sentimos que estamos obteniendo un resultado bastante bueno. Pero te subes a ello, y te mantienes en ello. Creo que si te apartas por un segundo, vas a dejar una ventana abierta y vas a dejar entrar una rata”.

Ah, la rata.

Se refiere al veneno de rata, un término que su antiguo jefe — el exentrenador de Alabama Nick Saban — usaba a veces en los últimos años de su carrera como entrenador. El veneno de rata, en el lenguaje de Saban, es lo que es perjudicial para los equipos que comienzan a creer en su propia publicidad y pierden el enfoque en lo que pueden controlar, como trabajar lo más duro posible cada día.

Y cada entrenador que queda en la carrera por este título de CFP sabe exactamente a qué se refiere Cristobal, ya que todos trabajaron para Saban. Cristobal fue parte de su personal en Alabama de 2013 a 2016. El entrenador de Ole Miss, Pete Golding, estuvo con Saban durante cinco temporadas, de 2018 a 2022. El entrenador de Oregon, Dan Lanning, fue asistente de posgrado en el personal de Saban en 2015. Y el entrenador de Indiana, Curt Cignetti, trabajó bajo Saban desde 2007 hasta 2011.

Los cuatro entrenadores dejaron Alabama con al menos un título nacional con los Crimson Tide. Ahora tienen la oportunidad de ganar el propio.

