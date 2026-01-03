Indiana y Oregon se enfrentarán de nuevo en el Peach Bowl por un lugar en la final colegial

La seriedad perpetua de Curt Cignetti se ha convertido en una gran parte de la creciente leyenda del entrenador en jefe de Indiana. Su rostro con el ceño fruncido en la línea lateral ha generado innumerables memes y ha llegado a simbolizar la manera aguda y directa en la que estos Hoosiers han ascendido en el fútbol americano en apenas dos temporadas.

El jueves, con un par de minutos restantes en la aplastante victoria de Indiana por 38-3 sobre Alabama en el 112° Rose Bowl, Cignetti se permitió una amplia sonrisa que fue capturada por las cámaras de televisión. Mostró algunos dientes nuevamente en el podio mientras los Hoosiers celebraban su primera victoria en un tazón desde 1991 con confeti y rosas.

El receptor Elijah Sarratt dijo que fue "casi" la sonrisa más grande que había visto de su entrenador.

"No vas a recibir muchas de esas del entrenador Cig, así que cada vez que obtienes una, tienes que apreciarla", dijo Sarratt con una risa.

Pero apenas unos minutos después, Cignetti volvió a poner su cara de piedra. Ya estaba pensando en la prueba decisiva de la temporada que se presenta a sus Hoosiers (14-0, No. 1 CFP) por parte de Oregon (13-1, No. 5 CFP) en la semifinal del playoff del fútbol americano colegial en el Peach Bowl que se disputará el próximo viernes en Atlanta.

"Tendremos un gran desafío por delante la próxima semana", dijo Cignetti. "Es muy difícil vencer a un equipo de fútbol americano realmente bueno dos veces. No hay duda de eso".

De hecho, Indiana es responsable de la única mancha en el récord de los Ducks. Los Hoosiers ganaron 30-20 en Eugene el 11 de octubre, superando físicamente a los campeones defensores de la Conferencia Big Ten en una de las victorias emblemáticas de la increíble gestión de Cignetti.

Los Hoosiers son ahora los campeones de la Big Ten, un mes después de que derrotaron a Ohio State. Añadieron la primera victoria de su escuela en el Rose Bowl y su primer Trofeo Heisman desde ese viaje al Autzen Stadium.

Pero los Ducks también han crecido y madurado en los últimos tres meses, y los cuartos de final los dejaron claramente como la mayor amenaza para detener la marcha de Indiana hacia la historia. Ganaron esa oportunidad con una impresionante victoria por 23-0 sobre Texas Tech en el Orange Bowl el jueves.

"Ese equipo en ese vestuario ha demostrado una y otra vez que está listo para los grandes momentos", dijo el entrenador de Oregon, Dan Lanning.

Lanning ríe mucho más que Cignetti, al menos en público. Pero los entrenadores comparten un profundo respeto por lo que ambos han construido en dos escuelas que nunca han ganado un título nacional en fútbol americano colegial.

Mississippi y Miami sorprendieron a la mayoría al avanzar desde los otros dos cuartos de final. Así, está claro que el ganador del Peach Bowl será un favorito significativo para reclamar un título nacional inaugural en el partido por el campeonato el 19 de enero en el sur de Florida.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes