Marineros tienen un gran sexto inning y respaldan a Woo en triunfo 8-3 sobre Angelinos

El dominicano Julio Rodríguez conectó tres hits y anotó dos veces, Bryan Woo llevó una blanqueada hasta la séptima entrada y los Marineros de Seattle armaron un sexto inning de cinco carreras la noche del martes para vencer por 8-3 a los Angelinos de Los Ángeles.

Rodríguez y Colt Emerson tuvieron tres de los 13 hits de Seattle. El cubano mexicano Randy Arozarena y Cole Young anotaron dos carreras cada uno.

Woo (7-6) permitió apenas cuatro hits y ponchó a cinco en 6 1/3 entradas. Las primeras dos carreras de los Angelinos en su séptima entrada de tres carreras se le cargaron a él después de que cedió el relevo al venezolano Eduard Bazardo. Eso puso fin a la racha de entradas en casa sin permitir carreras de Woo en 32 1/3, que se extendió a lo largo de cinco juegos desde el 6 de mayo contra Atlanta.

Michael Rucker lanzó una octava entrada sin carreras para los Marineros, y el mexicano Andrés Muñoz retiró a L.A. en orden en la novena.

Los Mariners batearon alrededor en la sexta, con sus primeros cinco bateadores embasándose con cuatro hits y una base por bolas. Rodríguez y Josh Naylor conectaron sencillos, y luego Arozarena pegó un sencillo para impulsar a Rodríguez con la primera carrera y sacar del juego al abridor dominicano de Los Angelinos José Soriano (8-5).

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