Marineros reincorporan al jardinero Víctor Robles y Connor Joe baja a Triple-A

Los Marineros de Seattle reincorporaron al jardinero dominicano Victor Robles desde la lista de lesionados de 10 días el viernes y enviaron al jugador utilitario Connor Joe a Triple-A Tacoma.

Robles, de 29 años, ingresó a la lista de lesionados de 10 días el 8 de abril por una distensión en el pectoral derecho, tras apenas cinco juegos con los Marineros. Esta temporada con Seattle, Robles batea para .231, con un doble, una carrera impulsada y una base robada.

El dominicano se perdió 119 juegos en la temporada 2025 después de dislocarse el hombro izquierdo al realizar una atrapada en salto durante una derrota 5-4 en San Francisco en abril. El año pasado, Robles bateó para .245, con un jonrón, cuatro dobles y nueve carreras impulsadas en 32 juegos.

Joe, quien ha participado en partes de siete temporadas en las Grandes Ligas, bateó para .182 con dos carreras anotadas, dos dobles, un jonrón, tres carreras impulsadas, dos bases robadas y seis bases por bolas en 18 juegos con Seattle.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes