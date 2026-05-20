Jhonny Pereda conecta su 1er jonrón en las mayores y Marineros vencen 5-3 a Medias Blancas

Jhonny Pereda conectó su primer jonrón en las Grandes Ligas, Randy Arozarena también se voló la barda y anotó tres carreras, y los Marineros de Seattle superaron el miércoles 5-4 a los Medias Blancas de Chicago.

Pereda, convocado desde la sucursal de la Triple-A en Tacoma la semana pasada, cuando el astro Cal Raleigh fue colocado en la lista de lesionados de 10 días por una distensión en el oblicuo derecho, castigó una curva del zurdo Sean Newcomb (0-1), que se quedó colgada en el séptimo inning para un jonrón de 392 pies.

La pelota aterrizó en el bullpen de Seattle. Pereda, receptor suplente necesitó 136 turnos al bate antes de conectar su primer jonrón en las mayores.

Pereda también realizó una jugada destacada a la defensiva, al tocar a Chase Meidroth en un tira-tira en la sexta, después de que el segunda base de Chicago se despegó demasiado de la antesala. El venezolano hizo además un tiro fuerte a tercera intentando sorprender al corredor mientras Cooper Criswell (2-1) estaba lanzando.

El mexicano Arozarena, quien había anotado dos veces más temprano en el juego, puso a Seattle arriba de manera definitiva con un jonrón de dos carreras en la séptima ante Jordan Hicks.

Fue el quinto cuadrangular de Arozarena en la temporada y le dio a los Marineros una ventaja de tres carreras.

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