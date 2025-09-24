Guardianes vencen a Tigres y los alcanzan en la cima de la Central de la Americana

El dominicano José Ramírez impulsó una carrera con un toque de bola para que Cleveland remontara en una extraña sexta entrada contra el as de Detroit, Tarik Skubal, y los Guardianes vencieron el martes 5-2 a los Tigres, a quienes alcanzaron en el primer lugar de la División Central de la Liga Americana.

Cleveland alcanzó a Detroit después de estar 15 juegos y medio atrás el 8 de julio. Los Guardianes, que todavía estaban 12 juegos y medio detrás de los Tigres el 25 de agosto, han ganado 11 de 12 compromisos.

Ostentan un récord de 17-5 en septiembre.

Los Tigres han perdido siete juegos consecutivos y diez de 11. Su gran ventaja se ha reducido a cero.

Skubal (13-6), el actual ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana, se desmoronó emocionalmente en la sexta entrada, visiblemente afectado cuando David Fry de Cleveland fue golpeado en la cara por su recta de 99 mph. También cometió un error en un tiro, un lanzamiento descontrolado y un balk en la entrada.

Con dos corredores en base, Fry se preparó para tocar y el lanzamiento de Skubal se estrelló en la nariz y la boca del bateador designado. Mientras Fry se desplomaba, un Skubal consternado dejó caer inmediatamente su gorra y guante y se cubrió la boca con incredulidad.

Fry fue sacado del campo en un carrito. Los Guardianes informaron que estaba siendo evaluado en el Centro Médico Luterano.

Gavin Williams (12-5) igualó un récord personal con 12 ponches en seis entradas para Cleveland, que puede superar a los Yankees de Nueva York de 1978, quienes remontaron un déficit de 14 juegos, para la mayor remontada desde que comenzó el juego divisional en 1969.

Por los Tigres, el venezolano Gleyber Torres de 4-0. El dominicano Wenceel Pérez de 3-1 con una remolcada. El cubano Andy Ibáñez de 1-0.

Por los Guardianes, los dominicanos Ángel Martínez de 2-1 con una anotada, Ramírez de 3-1 con una anotada y una remolcada, Jhonkensy Noel de 3-0. Los venezolanos Gabriel Arias de 3-0 con una empujada, Brayan Rocchio de 3-0.