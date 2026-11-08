Manuel Neuer se perdería 2 meses por lesión en el pie derecho que sufrió en partido del Bayern

Manuel Neuer sufrió un desgarro parcial de ligamentos en el pie derecho y estará fuera de acción “por el momento”, informó el domingo su club, el Bayern Munich.

Reportes de medios sugirieron que se perderá alrededor de dos meses.

Neuer tuvo que salir por la lesión poco antes del descanso en la victoria del Bayern del sábado 2-1 ante el Mainz en la Bundesliga. El portero suplente Jonas Urbig lo reemplazó, como lo ha hecho a menudo por el veterano Neuer esta temporada.

Neuer solo ha disputado cinco partidos de liga esta temporada, mientras que Urbig, de 23 años, también ha jugado cinco, incluida su aparición como suplente el sábado.

Pese a haber salido del partido, el servicio de estadísticas Opta indicó que Neuer se convirtió en el jugador de mayor edad del Bayern en la Bundesliga, con 40 años y 225 días.

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