Manchester United y Matheus Cunha sorprenden con victoria 3-1 ante Arsenal en la Liga Premier

Manchester United abrió de par en par la carrera por el título de la Liga Premier gracias a un gol de Matheus Cunha que le dio la victoria el domingo 3-2 ante el Arsenal.

El internacional brasileño disparó un tiro curvo de larga distancia a los 87 minutos, superando al portero David Raya para decidir un emocionante partido en el Emirates Stadium que deja al Arsenal solo cuatro puntos por delante del Manchester City y el Aston Villa en la cima de la clasificación.

El United sube al cuarto lugar tras victorias consecutivas bajo el mando del entrenador Michael Carrick, quien está fortaleciendo cada vez más su caso para ser nombrado en el cargo de manera permanente, habiendo vencido al City en su juego anterior.

En sólo dos encuentros Carrick ha vencido a los dos primeros de la máxima categoría de Inglaterra.

Para el Arsenal son tres partidos sin ganar en la liga, lo que da esperanza a sus rivales que quieren dar pelea por el título. Esta fue su primera derrota en casa esta temporada, a pesar de tomar la delantera al 29 gracias a un autogol del argentino Lisandro Martínez.

Si eso fue un regalo, también lo fue el empate del United, con un pase de Martin Zubimendi que dejó a Bryan Mbeumo frente al gol. El delantero camerunés superó a Raya y disparó a la red vacía a los 37 minutos.

Patrick Dorgu luego anotó un espectacular gol de larga distancia que entró tras golpear la parte inferior del travesaño cinco minutos después del inicio de la segunda mitad para poner al United al frente.

Mikel Merino empató al 84, lo que parecía haber al menos salvado un empate para el equipo local hasta el increíble gol de la victoria de Cunha.

Villa en marcha

Aston Villa mantuvo su improbable desafío por el título de la Liga Premier con una victoria el domingo 2-0 contra Newcastle.

El argentino Emiliano Buendía y Ollie Watkins anotaron en cada mitad en St James' Park para llevar al Villa, que ocupa el tercer lugar, a igualar en puntos al Manchester City, que es segundo con 46 puntos y cuatro detrás del Arsenal.

Buendía adelantó al Villa con un disparo desde fuera del área a los 19 minutos y Watkins duplicó la ventaja al 88.

El Villa no ha ganado el título desde 1981 y hace siete años jugaba en la Championship, la segunda división inglesa. Pero bajo la dirección del entrenador Unai Emery, el club de Midlands ha sido transformado.

Está firmemente en la carrera por el título después de su 13ma victoria en sus últimos 16 partidos de liga. El City está por delante del Villa por diferencia de goles tras una victoria el sábado 2-0 contra el colero Wolverhampton.

Chelsea gana de nuevo

El Chelsea también va en la dirección correcta bajo el nuevo entrenador Liam Rosenior. Los goles de Estevao, João Pedro y Enzo Fernández sellaron el triunfo 3-1 de visita ante el Crystal Palace.

Rosenior ha ganado cuatro de sus cinco partidos a cargo en todas las competiciones, con dos de esos triunfos siendo en la liga.

Forest alivia preocupaciones de descenso

En la parte baja de la clasificación, el Nottingham Forest logró una crucial victoria 2-0 en Brentford para reabrir una brecha de cinco puntos sobre la zona de descenso.

La victoria 3-1 del West Ham contra Sunderland el sábado vio al club londinense acercarse a dos puntos del Forest, que ocupa el 17to lugar. Pero una improbable victoria del Forest en el Brentford, que está en buena forma, aumentó sus posibilidades de supervivencia.

Igor Jesus y Taiwo Awoniyi consiguieron los goles en cada mitad para el equipo de Sean Dyche.

