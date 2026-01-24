Manchester City gana tras dejar a Haaland en el banquillo y Tottenham rescata el empate

Manchester City dejó fuera del equipo titular a Erling Haaland, debutó a Marc Guehi y contó con otro gol de su nuevo fichaje Antoine Semenyo en la victoria el sábado 2-0 sobre Wolverhampton en la Liga Premier.

Después de alarmantes derrotas ante el Manchester United y Bodø/Glimt durante la última semana, el entrenador del City, Pep Guardiola, tomó la audaz decisión de dejar fuera a Haaland —el máximo goleador de la liga— y a Phil Foden en un esfuerzo por sacudir al equipo y quizás rotar antes del importante partido de la Liga de Campeones contra Galatasaray el miércoles.

Los cambios funcionaron, aunque sólo contra unos Wolves que se encuentran en el fondo de la clasificación.

Omar Marmoush y Semenyo, jugando como extremos altos en una configuración táctica ajustada, anotaron goles en la primera mitad para el City. Fue el tercer gol de Semenyo en cuatro partidos desde que se unió desde Bournemouth en un acuerdo de 87 millones de dólares y también golpeó el travesaño en la segunda mitad.

Guehi comenzó después de completar su traslado desde Crystal Palace el lunes y ayudó a reforzar la tambaleante defensa del City.

Haaland entró como suplente al 73, pero no tuvo una oportunidad clara.

Tottenham iguala tarde

Cristian Romero igualó a los 90 minutos para rescatar un empate 2-2 para Tottenham ante el penúltimo Burnley.

Aún así, fue un resultado decepcionante para el presionado entrenador de Tottenham, Thomas Frank, quien recibió críticas de los propios fanáticos durante la derrota en casa ante West Ham el fin de semana pasado, solo para obtener algo de respiro en una victoria de la Liga de Campeones sobre Borussia Dortmund a mitad de semana.

Fulham también anotó tarde y ganó gracias a la anotación de Harry Wilson en la remontada para ganar 2-1 al Brighton-

La apuesta de West Ham por escapar de la zona de descenso de la Liga Premier cobró impulso con la victoria el sábado 3-1 sobre Sunderland.

Fue la segunda victoria consecutiva para West Ham, que ya tenía tres goles de ventaja a los 43 minutos gracias a un cabezazo de Crysencio Summerville, un penal de Jarrod Bowen y un disparo de larga distancia de Mateus Fernandes.

Brian Brobbey anotó para Sunderland en la segunda mitad.

West Ham, que superó 2-1 al Tottenham el fin de semana pasado para su primera victoria en cualquier competición desde principios de noviembre, se mantiene en la zona de descenso, pero ahora está a solo dos puntos del Nottingham Forest, que visita a Brentford el domingo.

Liverpool visita más tarde en Bournemouth.

