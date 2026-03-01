Man United vuela alto tras ganar 2-1 al Crystal Palace y Arsenal recibe al Chelsea

Manchester United ascendió al tercer puesto de la Liga Premier el domingo con una victoria 2-1 ante Crystal Palace.

El séptimo gol de Benjamin Sesko en ocho partidos selló el triunfo en Old Trafford, que colocó a United por encima de Aston Villa por diferencia de goles.

En el otro extremo de la tabla, la racha sin victorias de Tottenham se extendió a 10 partidos tras una derrota 2-1 en Fulham, lo que lo dejó atrapado en una lucha por evitar el descenso. Nottingham Forest tampoco logró alejarse más de la zona de descenso después de perder 2-1 en Brighton.

El líder de la liga, Arsenal, recibe al Chelsea, sexto clasificado, más tarde el domingo.

Carrick se impone a Glasner

La más reciente victoria de United impulsó su intento de regresar a la Liga de Campeones y reforzó aún más las credenciales de Michael Carrick para que se le otorgue el puesto de entrenador de manera permanente.

Sigue invicto desde que recibió un contrato hasta el final de la temporada en enero, con un registro de seis victorias en siete partidos. Su causa también pudo verse favorecida al superar a un Palace dirigido por Oliver Glasner, quien fue uno de los primeros favoritos para quedarse con el cargo cuando United despidió a Ruben Amorim a comienzos de año.

Glasner ganó la Copa FA con Palace la temporada pasada y quedará como agente libre al final de la campaña actual. Y cuando Maxence Lacroix adelantó a Palace con un cabezazo a los cuatro minutos, Glasner tuvo la oportunidad de lograr una victoria contundente ante la cúpula directiva de United.

Pero Carrick ha inculcado una veta de resiliencia en su equipo en muy poco tiempo, y United igualó en el 57 después de que Lacroix sujetara a Matheus Cunha dentro del área y fuera expulsado por impedir una ocasión manifiesta de gol.

Bruno Fernandes se encargó y convirtió desde el punto penal para su séptimo gol de la temporada.

Sesko, que en las últimas semanas ha sido un suplente que ha aportado goles para United, recibió una oportunidad como titular y volvió a marcar con un potente cabezazo para el triunfo en el 65.

Tottenham con mal sabor de boca

El Tottenham sigue sin una victoria en la liga en 2026 después de que el nuevo entrenador, el croata Igor Tudor, sumara derrotas consecutivas en sus dos primeros juegos al mando. Los Spurs han igualado su racha más larga sin ganar en la Premier, alcanzando un récord que se remonta a 1994, según Opta.

A la goleada de 4-1 de la semana pasada a manos de su rival del norte de Londres, el Arsenal, le siguió otra derrota ante el Fulham.

Los goles en la primera mitad del galés Harry Wilson y el nigeriano Alex Iwobi le dieron al Fulham una ventaja de 2-0 al descanso. El brasileño Richarlison descontó en la segunda mitad.

El Tottenham ocupa el puesto 16, cuatro puntos y dos lugares por encima de la zona de descenso a falta de 10 jornadas.

El Forest está en el puesto 17, con dos puntos de ventaja tras su derrota en Brighton. El portugués Vitor Pereira se convirtió en el cuarto entrenador del Forest en la temporada al ser contratado el mes pasado, pero ha sufrido dos derrotas consecutivas en la liga.

