Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Franjo von Allmen gana el descenso masculino y se cuelga el primer oro en Milán-Cortina

Pat Graham
DEP-OLI ESQUÍ-DESCENSO MASCULINO
DEP-OLI ESQUÍ-DESCENSO MASCULINO (AP)

El esquiador suizo Franjo von Allmen acabó primero en el descenso olímpico el sábado y se colgó la primera medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.

En un día perfecto en Bormio, von Allmen completó el exigente recorrido en un minuto y 51,61 segundos.

Su tiempo fue suficiente para resistir el embate del italiano Giovanni Franzoni, quien se quedó con la plata. Su veterano compatriota Dominik Paris, de 36 años, firmó una rápida carrera para llevarse el bronce y dejar a suizo Marco Odermatt fuera del podio.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Relacionados

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in