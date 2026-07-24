Man City: Rodri será operado de la espalda tras ganar el Mundial con España

El mediocampista Rodri Hernández se someterá a una cirugía de espalda la próxima semana, confirmó el entrenador del Manchester City Enzo Maresca.

Rodri, quien sufrió una lesión del ligamento cruzado anterior en 2024, tuvo que lidiar con una temporada interrumpida por lesiones antes de consagrarse con España en el Mundial.

Maresca no precisó cuánto tiempo tardará en recuperarse de este último contratiempo, pero confirmó que quiere que el ganador del Balón de Oro de 2024 se quede en el club en medio de las conjeturas sobre su futuro.

“Alrededor de un gran jugador siempre hay conjeturas, así que no me preocupa. Creo que es normal también porque ganaron el Mundial", dijo Maresca. "Él fue uno de los mejores jugadores y creo que todo entrenador quiere tener a Rodri porque es un jugador de primer nivel. Pero ahora (tiene) la cirugía, creo que el lunes, y necesita vacaciones. Necesita descansar, necesita recuperarse y luego volverá aquí con nosotros”.

Maresca habló durante su presentación como entrenador del City después de que el icónico Pep Guardiola dejara el cargo al final de la temporada pasada.

El italiano, que anteriormente formó parte del cuerpo técnico de Guardiola, dijo que se sentía como si estuviera de vuelta en casa tras sus etapas en Leicester y Chelsea. Asumió el desafío de seguir los pasos de uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos.

En un periodo de éxito sin precedentes, Guardiola ganó 17 trofeos importantes con el City, incluidos seis títulos de la Liga Premier y la primera Champions League del club en 2023.

Ha ganado 35 títulos importantes a lo largo de su carrera como entrenador, incluidos los logrados con Barcelona y Bayern Múnich.

“Antes que nada quiero decir que es un privilegio, porque el hecho de que el club haya decidido apostar por mí significa que para mí es un privilegio", expresó. "He dicho muchas veces que considero a Pep probablemente el mejor entrenador del mundo en los últimos 20-25 años, pero, de nuevo, es un desafío. Es bonito. Es un privilegio”.

Maresca, de 46 años, cumple su tercera etapa en el City, donde fue entrenador de la academia en la temporada 2020-21 y luego asistente de Guardiola en 2022-23. Es fue el año en que el equipo ganó el triplete Premier-Champions-Copa FA.

“Probablemente la razón por la que el club se decide por mí es porque pueden ver algunos conceptos similares con el entrenador anterior y siempre intentamos ser agresivos con el balón, controlar el partido, tratar de ser quienes impongan nuestra idea", indicó. "Y tratar de hacer lo más importante en el fútbol, que es ganar partidos al final”.

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