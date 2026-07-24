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Jürgen Klopp, nuevo seleccionador de Alemania tras el fracaso en el Mundial

DEP-FUT ALEMANIA-KLOPP
DEP-FUT ALEMANIA-KLOPP (AP)

Alemania fichó a Jürgen Klopp para dirigir a la selección nacional, lo que da al extécnico del Liverpool la ardua tarea de revertir la suerte de un equipo que volvió a fracasar en el Mundial.

Sustituye a Julian Nagelsmann, quien renunció tras la derrota ante Paraguay, que supuso que Alemania no logró clasificar a octavos de final de un Mundial masculino por tercera vez consecutiva.

Esta será la vuelta de Klopp a una banca desde que dejó el Liverpool en 2024, alegando agotamiento. En unas declaraciones realizadas mientras mantenía conversaciones acerca del puesto de seleccionador alemán, afirmó sentirse “recargado”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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