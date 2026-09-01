Man City ficha a Enzo Fernández e Iliman Ndiaye y supera los 600 millones de dólares este verano

Manchester City completó su reconstrucción del mediocampo, a un costo de 440 millones de dólares, al fichar al argentino Enzo Fernández procedente de Chelsea en un acuerdo por 125 millones de libras (169 millones de dólares), una cifra que iguala el récord británico de traspasos.

Fernández, quien fue expulsado contra España en la final del Mundial en julio, se convierte en el tercer mediocampista en incorporarse al City por más de 100 millones de dólares en esta ventana de transferencias de verano.

Los otros son Ayyoub Bouaddi, un marroquí de 18 años que llegó procedente del Lille de Francia en una operación de 117 millones de dólares, y el internacional inglés Elliot Anderson, quien dejó Nottingham Forest por 155 millones de dólares.

“No podría estar más feliz de estar aquí y estoy listo para el desafío de ayudar al City a seguir ganando trofeos. Este es un club hecho para el éxito”, dijo Fernández.

El City también compró al extremo senegalés Iliman Ndiaye procedente de Everton en una operación por un monto inicial de 60 millones de libras (81 millones de dólares), una adquisición que aporta competencia para Antoine Semenyo, Jeremy Doku, Phil Foden y el también recién fichado brasileño Allan —los otros atacantes de banda en la plantilla del nuevo técnico Enzo Maresca.

Jack Grealish, quien llegó al City por 139 millones de dólares en 2021, era otro de ellos, pero fue cedido a Everton por segunda temporada consecutiva.

El gasto total del City en jugadores este verano supera los 600 millones de dólares, un desembolso sin precedentes por parte de un club en una sola ventana. Sin embargo, el club ha recuperado casi 400 millones de dólares en ventas.

Fernández vuelve a reunirse con Maresca

El City necesitaba remozar su mediocampo bajo las órdenes de Maresca tras las salidas de los pilares Rodri Hernández y Bernardo Silva, así como de los suplentes Nico González y Tijjani Reijnders.

Es la segunda vez que Fernández, campeón del mundo con Argentina en 2022, se convierte en el jugador más caro del fútbol británico. Alcanzó brevemente ese estatus cuando se incorporó a Chelsea desde Benfica por 106,7 millones de libras (131,4 millones de dólares) a comienzos de 2023.

Fernández volverá a coincidir con Maresca, quien fue entrenador de Chelsea durante 18 meses antes de marcharse en enero e hizo del argentino su vicecapitán. Maresca habló la semana pasada de su deseo de añadir más liderazgo a la plantilla.

Durante semanas se vinculó al City con Fernández y, al parecer, el club perdió su oportunidad de ficharlo al no cumplir un plazo, según se informó, fijado por el Chelsea a comienzos de agosto para el traspaso.

Los equipos finalmente iniciaron negociaciones hacia el final de la ventana, y el acuerdo se cerró el día límite.

En marzo, Fernández dijo en un pódcast que le gustaría vivir en Madrid, en medio de especulaciones que lo vinculaban con un posible traspaso al Real Madrid. Eso llevó a que Liam Rosenior, el entonces técnico de Chelsea, dejara a Fernández fuera durante dos partidos. “Se cruzó una línea en términos de nuestra cultura y de lo que queremos construir”, dijo Rosenior.

Fernández no había sido titular con el Chelsea esta temporada, y ni siquiera entró en la convocatoria para los dos últimos partidos, con su futuro tan incierto.

“Quiero que sepan que estos no han sido días fáciles para mí. No he estado en un buen lugar”, expresó Fernández en una publicación en Instagram dirigida a los aficionados del Chelsea.

Ndiaye era la estrella de Everton

Ndiaye representa una gran pérdida para Everton. Era la estrella del club por su calidad técnica y su ética de trabajo, pero el movimiento supone un gran salto para un jugador que estaba en la segunda división de Inglaterra con el Sheffield United hace apenas tres años. Después de eso, estuvo en el Olympique de Marsella.

“He trabajado toda mi vida por una oportunidad como esta", indicó Ndiaye. "No siempre ha sido fácil en mi carrera, pero siempre tuve la convicción de que podía jugar en un equipo que compite por los premios más grandes y ahora estoy aquí. Se siente tan bien”.

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