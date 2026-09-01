Kushner dice que lamenta su participación en el plan de venta del Mundial de la FIFA

El socio de inversión que había llegado a un acuerdo con la FIFA, Josh Kushner, ha manifestado que lamenta haberse involucrado en el fallido plan mediante el que Gianni Infantino vendería parte del negocio del Mundial, un proyecto que provocó una enorme fractura en el fútbol global y lo ha llevado a una pugna judicial.

En sus primeros comentarios sobre la crisis en curso de la FIFA, Kushner reconoció: “no supimos apreciar las dinámicas políticas del fútbol global”.

“Si hubiéramos sabido en qué iba a derivar esto, no nos habríamos involucrado”, aseveró Kushner el lunes, en declaraciones hechas al sitio Axios.

Kushner y su firma de inversión Thrive Capital fueron señalados la semana pasada por la UEFA mediante una presentación judicial en Manhattan que busca pruebas para una posible denuncia penal contra Infantino en Suiza por mala gestión financiera. Sin embargo, la presentación de la UEFA indica que “ni Thrive ni Kushner son un demandado previsto” en un posible litigio.

Según el plan de Infantino revelado a finales de julio, Thrive y Kushner serían los inversionistas ancla con la intención de pagarle a la FIFA 4.200 millones de dólares por una participación del 20% en una filial que gestionaría los eventos comerciales del organismo rector, incluido el Mundial.

El proyecto provocó una reacción furiosa de dirigentes del fútbol mundial y una tercera gran fractura con la UEFA durante los 10 años de Infantino como presidente de la FIFA.

Dirigentes del fútbol europeo ya habían bloqueado antes los planes controversiales de Infantino para un proyecto de 25.000 millones de dólares destinado a nuevas competiciones con la empresa japonesa SoftBank en 2018, así como su fallido intento revelado en 2021 para disputar el Mundial masculino cada dos años en lugar de cada cuatro.

“La idea detrás (del proyecto) era dirigir más capital y participación accionaria de manera equitativa entre los 211 países miembros, aportando una inversión significativamente mayor a naciones subdesarrolladas para fomentar el talento local, apoyar el fútbol de base, mejorar la experiencia de los aficionados y, en última instancia, hacer que el deporte global creciera en todas partes”.

“Thrive tiene una larga trayectoria de ser un socio para todos los actores”, resaltó el inversionista con sede en Nueva York, que ahora forma parte de una adquisición por 12.500 millones de dólares de los Lakers de Los Ángeles.

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