Malik Willis de Packers minimiza lesión en el hombro tras gran actuación en la derrota

El quarterback de los Packers de Green Bay, Malik Willis, describió la lesión en el hombro que lo envió al vestuario a mitad del último cuarto el sábado como nada más que un "pequeño tirón".

El entrenador de los Packers, Matt LaFleur, dijo que Willis podría haber vuelto al juego si hubiera sido necesario. En cambio, los Packers optaron por mantener a Willis en la banca después de que Derrick Henry de Baltimore anotara un touchdown decisivo con menos de dos minutos restantes en la victoria de los Ravens de Baltimore por 41-24.

Willis había tenido un desempeño brillante mientras jugaba en lugar de Jordan Love hasta que pareció agravar una lesión en su hombro de lanzar. Willis fue reemplazado por Clayton Tune, quien lanzó un pase que fue interceptado por Marlon Humphrey.

"Solo sentí un pequeño tirón", dijo Willis. "Todo el tratamiento me hizo sentir bien. Solo se acumuló un poco de dolor hasta ese punto del juego".

Willis inicialmente se había lastimado el hombro de lanzar una semana antes al ser derribado en la última jugada del cuarto cuarto en una derrota por 22-16 en tiempo extra en Chicago la semana pasada, aunque jugó el resto de ese juego. Había entrado en ese juego después de que Love recibiera un golpe casco a casco que lo puso en el protocolo de conmociones cerebrales.

Aunque los Packers sufrieron su tercera derrota consecutiva el sábado, Willis jugó lo suficientemente bien como para seguir causando una impresión favorable en el resto de la liga mientras se prepara para entrar en la agencia libre esta temporada baja. Su desempeño respaldando a Love las últimas dos temporadas podría permitir que algún equipo se arriesgue con él como mariscal de campo titular.

Willis ganó cada uno de los dos juegos que comenzó en lugar de un Love lesionado la temporada pasada. El sábado completó 18 de 21 pases para 288 yardas y un touchdown por aire, mientras que también corrió para 60 yardas y dos anotaciones en nueve acarreos.

"Debería tener la oportunidad de conseguir un trabajo como quarterback titular en esta liga, porque la forma en que ha podido intervenir en su tiempo en Green Bay y cada vez que ha respondido al llamado, ha hecho un trabajo realmente, realmente bueno", dijo el apoyador de los Ravens, Kyle Van Noy.

El desempeño de Willis fue aún más impresionante porque estuvo limitado toda la semana por su problema en el hombro y también luchó contra una enfermedad que le impidió practicar el miércoles.

"Creo que eso habla del tipo de competidor que es Malik Willis", dijo LaFleur. "Quiero decir, es tan duro como cualquiera. Hizo jugada tras jugada tras jugada ahí afuera. Fue uno de los pocos puntos brillantes, diría yo, en la noche en cuanto a lo que pudo hacer. Hizo jugadas, lanzó el balón con precisión. Fue una semana un poco loca en cuanto a que no tuvo realmente ninguna repetición, se perdió un día por estar enfermo, regresó. Estaba concentrado, hombre, y pensé que jugó de manera sobresaliente".

Willis realmente no estaba pensando en su futuro después del juego del domingo. Estaba más preocupado por ayudar a un equipo de los Packers que se está desmoronando hacia la postemporada después de perder cada uno de sus últimos tres juegos.

"Creo que lo que pones en cinta es tu discurso", dijo Willis. "Obviamente, sabes, cualquier oportunidad será una bendición, y quieres pensar en ese tipo de cosas, pero no puedes preocuparte por el mañana. Hoy tiene suficientes problemas por sí solo. Tenemos que averiguar cómo volver a encarrilarnos aquí".

Los problemas de lesiones de Green Bay harán que sea difícil para los Packers volver a encarrilarse.

Los Packers ya han perdido al cazamariscales del Pro Bowl Micah Parsons, al ala cerrada Tucker Kraft, al liniero defensivo Devonte Wyatt y al centro Elgton Jenkins por lesiones que terminaron la temporada. El problema en el hombro de Willis culminó una brutal noche de sábado en la que el safety Zayne Anderson, el liniero defensivo Jordon Riley y el esquinero Kamal Hadden fueron llevados al vestuario, el esquinero Nate Hobbs se lesionó la rodilla y el receptor Dontayvion Wicks fue evaluado por una conmoción cerebral.

