MacIver conecta doble de dos carreras y le da triunfo a los Atléticos 3-2 sobre Orioles

Willie MacIver conectó un doble de dos carreras en la novena entrada contra Keegan Akin para llevar a los Atléticos a la victoria el domingo 3-2 sobre los Orioles de Baltimore para llevarse la serie.

El batazo de MacIver por la línea del jardín izquierdo contra Akin (3-2) impulsó a Darell Hernaiz y Lawrence Butler, quien entró como corredor emergente por el colombiano Gio Urshela y pasó por alto la señal de alto del coach de tercera base Eric Martins.

El tiro de relevo llegó antes que Butler, pero fue bajo y ligeramente desviado. El receptor Alex Jackson no pudo atraparlo a tiempo para el out.

El dominicano Elvis Alvarado (1-0) consiguió los últimos cinco outs contra Baltimore. Brent Rooker conectó un sencillo para la otra carrera de los Atléticos en la sexta entrada antes de salir en la parte baja de la octava con un aparente calambre o lesión. El manager de los Atléticos, Mark Kotsay, dijo que la salida de Rooker fue preventiva.

Jordan Westburg conectó su 14to jonrón para Baltimore en la quinta entrada de un juego de bullpen para los Athletics, y Coby Mayo puso a los Orioles nuevamente al frente en la séptima con un doble como emergente.

Por los Atléticos, el puertorriqueño Darell Hernaiz de 2-0 con una anotada. El colombiano GIo Urshela de 4-1. El mexicano Luis Urías de 1-0.

