Lyle Foster anotó en el tiempo de descuento de la segunda mitad y el Dynamo de Houston extendió su serie de playoffs de la MLS con Earthquakes de San José, a quienes superó el sábado por 3-2.

Mateusz Bogusz superó a la defensa para recibir un pase filtrado y condujo el balón hasta la esquina del área chica para enviar un centro frente al arco. El defensor Vítor Costa no pudo despejar.

El balón le quedó a Foster, quien marcó de espaldas al arco, superando el lance del guardameta Earl Edwards Jr.

Houston disputó su primer partido de postempoada en su casa del Shell Energy Stadium desde 2024.

San José, que ganó el primer partido 2-1 el martes, será anfitrión del tercer encuentro, previsto para el miércoles, con la oportunidad de avanzar a las semifinales de la Conferencia Oeste.

Houston anotó dos goles en los primeros 13 minutos. Bogusz controló un balón suelto cerca del círculo central y condujo hacia el espacio para realizar un disparo de larga distancia a los 6 minutos.

Luego, Héctor Herrera cobró un tiro de esquina que se desvió hacia él para un remate desviado que Lucas Halter cabeceó a la red.

San José marcó dos goles en 10 minutos en la segunda mitad para empatar 2-2 a los 68. Ousseni Bouda, sin marca, colocó un disparo con efecto, y Paul Marie clavó un remate desde corta distancia.

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