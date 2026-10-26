Stafford se convierte en el líder histórico de los Rams en pases TD en triunfo 35-21 sobre Raiders

Matthew Stafford lanzó para 195 yardas y tres touchdowns para convertirse en el líder histórico de los Rams en pases de anotación, y Los Ángeles se pareció al equipo que antes era favorito para ganar el Super Bowl, al vencer 35-21 a los Raiders de Las Vegas el domingo.

Los Rams (3-4) todavía tienen un largo camino por recorrer para superar su lento inicio y las numerosas lesiones, pero esta victoria mejora sus posibilidades de ser un factor en la carrera por los playoffs. Desde que los playoffs de la NFL se ampliaron de 12 a 14 equipos en 2020, 10 de 41 clubes han llegado a la postemporada después de comenzar 3-4, y solo 4 de 33 lo lograron tras arrancar 2-5.

Al menos en la primera mitad, cuando tomaron una ventaja de 28-6, los Rams mostraron por qué iniciaron la temporada como favoritos para ganarlo todo. Los Raiders (3-4) apretaron en la segunda mitad, pero sufrieron su cuarta derrota consecutiva.

Stafford suma 155 pases de touchdown con el uniforme de los Rams, uno más que el anterior poseedor del récord del equipo, Roman Gabriel.

Puka Nacua, originario de Las Vegas y quien figuraba como cuestionable por una lesión en la pantorrilla, atrapó ocho pases para 68 yardas y un touchdown para los Rams, y el ala cerrada Davis Allen tuvo dos recepciones de anotación —sus primeras visitas a la zona de anotación esta temporada—.

Kyren Williams y Blake Corum se combinaron para correr 192 yardas y dos touchdowns para Los Ángeles.

Kirk Cousins, de los Raiders, lanzó para 295 yardas con touchdowns a Tre Tucker y al corredor Ashton Jeanty. Tucker terminó con cinco recepciones para 103 yardas, y Jeanty sumó ocho atrapadas para 61 yardas. Cousins lidera la NFL con 16 pases de touchdown.

Jeanty y Mike Washington Jr., sin embargo, corrieron para apenas 42 yardas en 14 acarreos. ___

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