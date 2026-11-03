Harper y Wembanyama guían a Spurs ante Jazz 119-97 y amplían racha a 5 triunfos

Dylan Harper anotó 17 puntos, Victor Wembanyama sumó 12 unidades, 11 rebotes y tres tapones, y los Spurs de San Antonio se encaminaron a su quinta victoria consecutiva al imponerse el lunes 119-97 al Jazz de Utah.

Stephon Castle agregó 16 tantos y Keldon Johnson aportó 15, para que San Antonio ganara los dos primeros partidos de una estadía en casa de tres encuentros.

Lauri Markkanen consiguió 22 puntos y ocho rebotes para Utah, que sufrió su quinta derrota seguida.

Wembanyama ha promediado 28,8 tantos, 9,8 rebotes y 4,0 tapones durante la racha ganadora, pero su anotación no fue tan determinante con un ataque equilibrado ante el Jazz. San Antonio tuvo a siete jugadores con cifras de dos dígitos y dejó a un rival por debajo de 100 puntos por primera vez esta temporada.

San Antonio lanzó atinó el 60% de sus tiros de campo y superó a Utah 35-20 en el tercer cuarto. Wembanyama, Harper, Castle y De'Aaron Fox anotaron seis puntos cada uno en el periodo, mientras los Spurs ampliaron su ventaja a 25 puntos.

Fox terminó con 12 unidades y Devin Vassell tuvo 11, mientras los titulares de San Antonio se combinaron para anotar 68 puntos.

Los Spurs no estuvieron en desventaja en ningún momento después de permitir un tiro en suspensión desde 15 pies a Markkanen en el primer minuto del partido.

Los Spurs superaron a los Jazz 26-9 en puntos al contraataque y 52-36 en puntos en la pintura.

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