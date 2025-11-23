Giroud pone fin a la sequía goleadora en la liga y el Lille sube al cuarto lugar en la liga francesa

Olivier Giroud anotó dos veces y Lille ascendió al cuarto lugar en la liga francesa con una victoria en casa el domingo 4-2 sobre el FC Paris.

Willem Geubbels adelantó a los visitantes a los 11 minutos después de que el esfuerzo inicial de Vincent Marchetti golpeara el poste.

Giroud igualó al 40 después de un buen trabajo de Osame Sahraoui, quien esquivó a varios defensores. Fue el primer gol de liga de Giroud desde agosto.

El exastro de Francia estuvo cerca de volver a anotar dos minutos después, pero Kevin Trapp hizo bien en salvar su esfuerzo a quemarropa.

Trapp no tuvo respiro mientras Lille presionaba por más, y Giroud finalmente consiguió su segundo desde el punto de penal a los 77 minutos. Marchetti concedió el penal, pero eso no fue lo peor para el centrocampista del Paris que simplemente le cedió el balón a Aissa Mando para que anotara el tercero del Lille al 80 cuando su intento de despeje de tiro de esquina cayó frente a su rival.

Lohann Doucet descontó al 84, un minuto después de entrar como suplente, para preparar un final frenético hasta que Marius Broholm selló el resultado con otro penalti en el tiempo de descuento.

Lyon todavía no puede ganar

La racha sin victorias de Lyon se extendió a cinco partidos en todas las competiciones después de que no pudo vencer al colero Auxerre.

El empate 0-0 podría haber sido peor para los visitantes, afectados por lesiones y suspensiones, con Dominik Greif evitando el penal de Lassine Sinayoko de Auxerre en la primera mitad.

Ese penal fue otorgado después de que Sekou Mara fuera derribado en el área por Moussa Niakhaté. Anteriormente le anularon un gol a Mara mientras la racha sin goles del equipo local se extendía a cinco partidos. La racha sin ganar de Auxerre ahora es de ocho partidos, comenzando con la derrota 2-0 ante el Paris Saint-Germain.

Mara también estuvo cerca en la segunda mitad, mientras que Afonso Moreira de Lyon obligó a una buena parada de Donovan Leon en el tiempo de descuento.

Drama tardío

Romain del Castillo anotó un penal en el décimo minuto del tiempo de descuento, cinco minutos después de que le detuvieran otro penal, para darle a Brest una victoria de 3-2 sobre Metz, su primer triunfo desde septiembre.

El defensor nigeriano Chidozie Awaziem compensó un autogol en el tiempo de descuento de la primera mitad al igualar en el tiempo de descuento para que Nantes empatara 1-1 con Lorient, con ambos equipos luchando por el descenso. Esto mantuvo a Nantes justo por delante de los visitantes por diferencia de goles.

El gol temprano de Yassin Belkhdim fue suficiente para que Angers ganara 1-0 en Tolosa y se igualara con el equipo local en 16 puntos.

El PSG lidera la liga por dos puntos sobre el Marsella después de que ambos ganaran este fin de semana.

