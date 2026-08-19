Lowe y Flores conectan jonrones en la 9na ante Jansen y Piratas vencen 4-3 a Tigres

Brandon Lowe conectó un jonrón ante el cerrador de Detroit Kenley Jansen con dos outs en la novena entrada para impulsar el miércoles a los Piratas de Pittsburgh a una victoria por 4-3 sobre los Tigres.

Rafael Flores Jr. pegó dos jonrones por Pittsburgh, incluido un batazo que empató el juego ante Jansen (3-5) con un out en la novena. Lowe lo siguió dos bateadores después con un enorme batazo al jardín derecho que golpeó con fuerza la parte alta del poste de foul.

El jonrón fue el 27mo de la temporada para Lowe, la mayor cantidad en la historia del club para un segunda base. Fue el 83ro este año de los Pirates en el PNC Park, la mayor cifra en el estadio desde que abrió en 2001.

Mason Montgomery (5-3) lanzó una parte alta de la novena sin permitir carreras, mientras los Piratas terminaron 4-2 durante una estadía en casa de seis juegos contra Boston y Detroit.

El as de los Piratas, Paul Skenes, vigente ganador del Cy Young de la Liga Nacional, permitió tres carreras en 4 1/3 entradas, con cuatro bases por bolas y cinco ponches.

Kevin McGonigle impulsó dos carreras por los Tigres, que han perdido cinco de seis.

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