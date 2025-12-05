Garber no descarta el descenso en la MLS, pero aclara que está a años o décadas de distancia

El comisionado de la MLS Don Garber no descarta adoptar el sistema de descenso y ascenso, aunque deja claro que tal decisión está a años o décadas de distancia.

La MLS se lanzó en 1996 con diez equipos y actualmente cuenta con 30 en un sistema cerrado. El equipo más reciente, San Diego, pagó una tarifa de expansión de 500 millones de dólares para comenzar a jugar en 2025.

Garber ha dicho que el descenso y ascenso no funcionan para la MLS debido a las enormes cantidades de dinero que los propietarios han gastado en estadios, complejos de entrenamiento y academias juveniles.

“No tiene mucho sentido decir nunca porque no sé cómo será el futuro. Ciertamente nunca pensé que nos adaptaríamos al calendario internacional”, afirmó el jueves por la noche durante una conferencia de prensa en el Audi Stadium de D.C. United, en el marco del sorteo de la Copa del Mundo.

“Tal vez a medida que el desarrollo de las divisiones inferiores continúe creciendo, como lo han estado haciendo tan bien a lo largo de los años, habrá un ecosistema adecuado, no estoy seguro. Francamente, no creo que ese ecosistema pueda existir hoy, pero ¿quién sabe?", añadió. "He aprendido a nunca decir nunca. Eso no significa que vayamos a tener descenso y ascenso en el corto plazo”.

La United Soccer League informó este año que planea iniciar una liga de primer nivel en 2027-28 y un sistema de descenso/ascenso. Lo que ahora es el Campeonato de la Liga USL ha sido sancionado como la división de segundo nivel desde 2017 y cuenta con 24 equipos. La Liga Uno de tercer nivel comenzó a jugar en 2019. La Liga Dos de la USL es un nivel semiprofesional que incluye 144 equipos en 19 divisiones regionales y cuatro conferencias.

Sucesión planificada

Garber, quien cumplió 68 años en octubre, ha sido comisionado desde agosto de 1999 y en 2024 firmó un contrato vigente hasta la temporada 2027.

“La MLS ha estado operando casi como una empresa incipiente durante 30 años, así que nunca pensamos en la planificación de una sucesión, en absoluto", comentó. "Las empresas de alto rendimiento necesitan hacer eso. Así que el inicio de esto es tener un proceso de sucesión adecuado no sólo para el próximo comisionado, sino para el próximo líder de nuestro negocio comercial o el próximo líder de nuestro negocio deportivo”.

Garber dijo que no ha pensado en quedarse más allá de 2027.

“En este momento estoy enfocado en los próximos años y pensaré en eso y tendré una conversación con los propietarios de la MLS en el momento adecuado”, expresó.

Los propietarios de la MLS votaron el mes pasado para cambiar, a partir de 2027-28, a un calendario de verano a primavera, similar al de la mayoría de las ligas europeas. La MLS ha tenido una temporada anual que va de febrero a diciembre en los últimos años.

“Ciertamente no estaba pensando en la renovación de mi último contrato con miras al cambio de calendario porque no teníamos idea en ese entonces de que lo haríamos”, dijo. “Pero lo resolveremos”.

Estadio de Vancouver

Antes de que Vancouver juegue contra el Inter Miami por el título de la MLS el sábado, Garber fue crítico por la falta de progreso en la planificación del estadio.

Los Whitecaps quisieran mudarse de B.C. Place, donde son inquilinos, a un nuevo estadio.

“El equipo de la MLS, sus propietarios, sus aficionados, sus jugadores han hecho todo para ganarse el apoyo que no están recibiendo hoy de la ciudad y de la provincia, y ésa es una situación insostenible”, manifestó. “Lo que tenemos allí tiene que cambiar. Y en este momento, no estamos necesariamente en un camino para lograr eso. ... Tuvimos una reunión muy positiva con el alcalde. Estamos buscando obtener un mejor contrato de arrendamiento en B.C. Place en este momento. No ha habido movimiento en eso y ha pasado un mes.

“Estamos en el negocio de cumplir ante aquellas personas que realmente quieren tener un equipo de la MLS que puedan amar y abrazar. Y no son sólo los aficionados. Ellos lo han hecho”, añadió. “Necesitas que las ciudades y las provincias hagan eso, y todavía estamos esperando si podrán cumplir. Y si no lo hacen, tendremos que tomar decisiones difíciles”.

Los propietarios de Vancouver anunciaron en diciembre que el club estaba a la venta. Greg Kerfoot ha sido dueño del equipo desde 2002, 11 años antes de que comenzó a jugar en la MLS. Steve Luczo, Jeff Mallett y el exastro de la NBA Steve Nash se unieron a Kerfoot en 2008.

Mallett sugirió en agosto que la estrategia del grupo podría haber cambiado para agregar un nuevo socio.

