Nuggets rompen récord de puntos como visitantes y aplastan 157-103 a Trail Blazers

Nikola Jokic anotó 32 puntos, capturó nueve rebotes y repartió siete asistencias en 29 minutos y medio, y los Nuggets de Denver arrollaron 157-103 a los Trail Blazers de Portland la noche del viernes para lograr la mayor cantidad de puntos como visitantes en la historia de la franquicia y la mayor cifra en un partido de la NBA esta temporada.

Jamal Murray sumó 25 puntos, una noche después de fallar el tercero de tres tiros libres con 0,9 segundos por jugar en una derrota 115-114 ante los Clippers en Los Ángeles. Julian Strawther y Tim Hardaway Jr. aportaron 19 puntos cada uno.

Denver se fue al descanso con ventaja de 82-53, al acertar 13 de 22 desde la línea de 3 puntos. Los Nuggets ampliaron la diferencia a 55 en la segunda mitad.

Jrue Holiday encabezó a Portland con 19 puntos. Deni Avdija registró 15 puntos, 13 asistencias y siete rebotes, pero también cometió seis pérdidas de balón.

Jokic anotó 19 puntos en el primer cuarto y llegó a 24 al descanso. Encestó 10 de 15 tiros de campo, incluidos 3 de 4 triples. Denver terminó con 21 de 41 en triples.

