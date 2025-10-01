Cards colocan a Benson en reserva de lesionados pero podría volver esta temporada

Los Cardinals de Arizona han colocado al corredor Trey Benson en la reserva de lesionados debido a una lesión en la rodilla, lo que afecta aún más la profundidad del equipo en el backfield.

El entrenador Jonathan Gannon confirmó el miércoles que Benson estará fuera al menos cuatro semanas, pero podría regresar más adelante en la temporada. El corredor de segundo año, proveniente de Florida State, ha corrido para 160 yardas esta temporada.

Benson acababa de asumir el rol de titular después de que el veterano James Conner sufriera una lesión en el pie que puso fin a su temporada contra los 49ers el 21 de septiembre. Conner había corrido al menos 1.000 yardas en cada una de las dos temporadas anteriores.

Las opciones de los Cardinals en la posición de corredor ahora incluyen a Emari Demercado, Michael Carter y Bam Knight.

Gannon también dijo que el liniero defensivo de segundo año Darius Robinson (pecho) se perdería la práctica del miércoles. Robinson logró la primera captura de su carrera en la derrota del jueves pasado ante los Seahawks.

Los Cardinals (2-2) recibirán el domingo a los Titans (0-4).

