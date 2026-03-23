Los Suns vencen 120-98 a los Raptors y frenan una racha de cinco derrotas

Devin Booker anotó 25 puntos, Jalen Green sumó 20 y los Suns de Phoenix cortaron una racha de cinco derrotas al vencer 120-98 a los Raptors de Toronto la noche del domingo.

Phoenix alcanzó las 40 victorias en la temporada, lo que ya supone una mejora de cuatro juegos con respecto al año pasado, con 10 partidos por disputar.

Los Suns nunca estuvieron abajo en el marcador y se fueron al descanso con una ventaja de 18. Ampliaron la diferencia a 92-62 hacia el final del tercer cuarto, cuando a Booker le cometieron falta mientras encestaba una bandeja en penetración; además convirtió el tiro libre para completar la jugada de tres puntos.

Booker acertó nueve de 15 tiros de campo, incluidos tres de seis desde la línea de tres puntos. Collin Gillespie aportó 16 tantos. La segunda unidad de los Suns rindió bien, con Ryan Dunn anotando 12 y el novato Rasheer Fleming agregando 11.

Toronto perdió por segunda vez consecutiva. Los Raptors siguen en el quinto puesto de la carrera por los playoffs en la Conferencia Este, pero cayeron a 39-31, apenas medio partido por delante de los Hawks de Atlanta y los 76ers de Filadelfia. Los seis mejores equipos de cada conferencia avanzan automáticamente a los playoffs.

Scottie Barnes lideró a los Raptors con 17 puntos. RJ Barrett y Ja'Kobe Walter aportaron 13 cada uno.

Los Suns, mermados por las lesiones, ganaron pese a no contar con una parte importante de su rotación, incluidos Royce O'Neale (rodilla), Grayson Allen (rodilla), Dillon Brooks (mano) y Mark Williams (pie).

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