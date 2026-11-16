Los Seahawks vencen 21-13 a los Raiders en el debut de Fernando Mendoza como titular

Drew Lock lanzó para 240 yardas y dos touchdowns, incluido un pase de anotación de 71 yardas que rompió el partido a Jaxon Smith-Njigba, y los Seahawks de Seattle vencieron 21-13 a Las Vegas el domingo para arruinar el debut como titular del quarterback novato de los Raiders, Fernando Mendoza.

Los Seahawks (6-4), campeones defensores del Super Bowl pero diezmados por las lesiones, que disputaban su primer partido de temporada regular en el Allegiant Stadium, han ganado tres de cuatro antes de entrar en su semana de descanso.

Las Vegas (4-6), que perdió al ala cerrada destacado Brock Bowers por una lesión en el tobillo derecho, ha perdido seis de siete.

Enfrentarse a la defensa Dark Side de Seattle, incluso en el recinto conocido como la “Estrella de la Muerte”, se perfilaba como un obstáculo exigente para Mendoza. La primera selección del draft de este año, ascendido después de que Kirk Cousins fuera traspasado el martes a Minnesota, se vio preciso al inicio al conducir a los Raiders a 10 puntos en sus primeras dos series ofensivas. Pero luego los Seahawks asfixiaron a Mendoza, capturándolo seis veces y limitándolo a 143 yardas por pase.

Mendoza se apoyó en sus piernas, corriendo seis veces para 22 yardas, incluido un acarreo diseñado de 10 yardas por el centro para cerrar la primera serie ofensiva de los Raiders.

Aunque Mendoza podría algún día convertirse en una estrella para los Raiders, Lock lo superó en el duelo mientras volvía a suplir al titular lesionado Sam Darnold. Smith-Njigba hace que prácticamente cualquier quarterback se vea bien, y terminó con ocho recepciones para 171 yardas. Su recepción profunda de touchdown a mitad del tercer cuarto le dio a los Seahawks una ventaja de 21-10.

Mendoza fue la quinta primera selección global que inició como quarterback en la Semana 10 o más tarde en la era del draft común, y ninguno de esos quarterbacks ganó su partido de debut. ___

Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP