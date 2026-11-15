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Los Browns sorprenden a los Texans 27-24 con un TD de Judkins a 53 segundos del final

TEXANS-BROWNS
TEXANS-BROWNS (AP)

Quinshon Judkins se abrió paso hasta la zona de anotación desde la yarda 5 cuando quedaban 53 segundos, y los resistentes Browns de Cleveland sorprendieron 27-24 a los Texans de Houston el domingo.

Los sorprendentes Browns (6-4) pusieron fin a una racha de dos derrotas al remontar un déficit temprano de 17 puntos y propinarles a los Texans (3-6) otra desconcertante derrota.

Deshaun Watson lanzó para 312 yardas contra su exequipo, corrió para 50 yardas —incluida una carrera de touchdown de 6 yardas con zancadas altas— y encabezó su sexta serie ganadora en el cuarto periodo, al continuar una temporada en la que ha revitalizado su carrera.

Watson, quien restó importancia a su segundo duelo ante el equipo que lo traspasó hace cuatro años, completó 25 de 40 pases y superó una intercepción en el cuarto periodo para enviar a Cleveland a su semana de descanso con la mayor remontada de la franquicia en 12 años.

Con desventaja de cuatro puntos y a menos de dos minutos del final, Watson condujo a los Browns 49 yardas en apenas tres jugadas. Una falta personal de los Texans avanzó el balón 15 yardas; una recepción y carrera de 30 yardas del ala cerrada Harold Fannin Jr. colocó a los Browns en la yarda 5, y Judkins hizo el resto.

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C.J. Stroud lanzó para 211 yardas con tres touchdowns y una intercepción por Houston, que no pudo sostener su impulso inicial en una tarde gris.

Nico Collins atrapó nueve pases para 94 yardas y una anotación por los Texans, que comenzaron la temporada con aspiraciones de Super Bowl, pero perdieron sus primeros cuatro partidos y ahora enfrentan un camino difícil incluso para llegar a los playoffs.

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP

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