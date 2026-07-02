Los Rockies vencen 6-3 a Miami y cortan una racha de 8 derrotas ante los Marlins

Mickey Moniak se quedó a un sencillo de completar el ciclo, Hunter Goodman conectó un jonrón de dos carreras para coronar una quinta entrada de cuatro anotaciones y los Rockies de Colorado vencieron 6-3 a Miami la noche del miércoles para cortar una racha de ocho derrotas consecutivas ante los Marlins.

Moniak conectó jonrón por segundo juego seguido al pegar el sexto lanzamiento de Max Meyer (9-1) para su 14to de la temporada y poner a los Rockies arriba 1-0 en la primera entrada.

Pegó un doble en la tercera y luego un triple para impulsar las primeras dos carreras en la quinta. Goodman siguió con su 27mo jonrón para una ventaja de 5-2.

Goodman igualó el récord del equipo de Larry Walker de más jonrones antes del receso del Juego de Estrellas y le quedan 11 partidos más para superarlo.

Las cuatro carreras ante Meyer en la quinta fueron sucias después de un error del segunda base venezolano Javier Sanoja que extendió la entrada. Sanoja conectó un triple de dos carreras en la cuarta ante Kyle Freeland (2-7) para poner a Miami arriba 2-1.

Joe Mack conectó su sexto jonrón —un batazo como emergente, dentro del parque, ante el dominicano Juan Mejia en la séptima para recortar la diferencia a 5-3—, pero Colorado recuperó la carrera en la parte baja de la entrada cuando Kyle Karros pegó su sexto jonrón, un batazo de 440 pies al primer lanzamiento de Tyler Zuber.

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