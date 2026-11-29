Alperen Sengun anotó 21 puntos, Amen Thompson sumó 20 y los Rockets de Houston vencieron la noche del sábado por 131-93 a unos diezmados 76ers de Filadelfia ain sus tres principales estrellas.

Filadelfia jugó sin LeBron James (manejo de lumbalgia/ciática), Joel Embiid (manejo de lesión en la fascia plantar derecha) y Jaylen Brown (manejo de lesión en el isquiotibial izquierdo). Sin ellos, Tyrese Maxey encabezó el ataque con 17 puntos, mientras que VJ Edgecomb y Kentavious Caldwell-Pope aportaron 14 puntos cada uno.

Sengun encestó 9 de 15 tiros de campo y añadió siete rebotes y cuatro asistencias.

Thompson convirtió 8 de 11 lanzamientos y terminó con cinco rebotes y cinco asistencias.

Jabari Smith Jr. anotó 17 puntos por los Rockets, Kevin Durant contribuyó con 16, mientras que Tari Eason terminó con 15 saliendo desde la banca.

Houston tuvo un máximo de la temporada con 59% de acierto en tiros de campo y encestó 17 de 35 intentos de triples.

Los Rockets, que lograron su tercera victoria consecutiva, terminaron con 36 asistencias y apenas nueve pérdidas de balón. Fue su quinto partido seguido con 30 o más asistencias.

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