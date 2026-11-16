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Los Rockets aplastan 147-119 a Wizards y dejan a Trae Young sin puntos por 1ra vez

ROCKETS-WIZARDS
ROCKETS-WIZARDS (AP)

Amen Thompson anotó 26 puntos y Kevin Durant sumó 25 para ayudar a los Rockets de Houston a arrollar la noche del domingo por 147-119 a los Wizards de Washington para su cuarta victoria consecutiva.

Los Rockets también dejaron sin puntos a Trae Young por primera vez en su carrera en la NBA. Falló sus cinco tiros y anteriormente había anotado en cada uno de sus 511 partidos previos en su carrera con los Hawks y los Wizards.

Alperen Sengun añadió 19 puntos, además de ocho asistencias y ocho rebotes, para los Rockets, que lograron su cifra más alta de puntos en la temporada.

Alex Sarr consiguió 24 puntos y AJ Dybantsa agregó 16 por los Wizards. Dybantsa tuvo 6 de 18 en tiros de campo. Los Wizards han perdido ahora siete partidos seguidos tras un inicio de temporada de 4-3. Su última victoria fue el 2 de noviembre contra el Magic.

Washington intercambió ventajas con Houston durante el primer cuarto, pero unos dominantes segundos y terceros cuartos de los Rockets allanaron el camino para la victoria por paliza.

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Houston lanzó para 56,5% de campo en la primera mitad y encestó 10 de sus 20 intentos de triples.

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Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP

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