Spurs ganan su 12do seguido y envían al Jazz a su 12da derrota seguida

Dylan Harper anotó 31 puntos y capturó nueve rebotes para impulsar el domingo a los Spurs de San Antonio a una victoria por 110-102 sobre el Jazz de Utah, lo que les dio su 12.º triunfo consecutivo y, a la vez, envió al Jazz a su 12.ª derrota seguida.

Victor Wembanyama terminó con 26 puntos, 11 rebotes, seis asistencias y cinco tapones para los Spurs. Stephon Castle sumó 20 puntos y nueve asistencias. Keldon Johnson aportó 11 puntos y 10 rebotes. San Antonio superó al Jazz 27-5 en puntos al contraataque.

Mo Bamba anotó 26 puntos, con 6 de 6 en triples, para liderar a Utah. Darryn Peterson consiguió 17 puntos para el Jazz. Keyonte George finalizó con 13 puntos y ocho asistencias, y Brice Sensabaugh añadió 14 puntos y siete rebotes desde el banquillo.

Peterson anotó tres canastas, que culminaron con un triple tras bote, para darle al Jazz una breve ventaja de 70-69 en el tercer cuarto. San Antonio respondió con una racha de 10-0 para ponerse arriba 79-70. Johnson impulsó la racha con canastas consecutivas cerca del aro y asistió en una volcada alley-oop de Luke Kornet.

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