CFL no permitirá que Sorsby firme con ningún equipo ni sea añadido a listas de negociación

El quarterback Brendan Sorsby, declarado permanentemente inelegible por la NCAA por apuestas deportivas, no impulsará el inicio de su carrera profesional en el fútbol americano en Canadá.

La CFL informó el viernes que no permitirá que el jugador de 22 años firme con ninguno de sus equipos ni que sea incluido en sus listas de negociación.

Sorsby admitió haber realizado miles de apuestas por un total de casi 90.000 dólares a lo largo de su carrera universitaria, incluidas al menos 40 sobre el fútbol americano de Indiana cuando era estudiante de primer año allí en 2022, aunque ninguna fue en partidos en los que él jugó para los Hoosiers ese año.

Después de que la NCAA lo declarara permanentemente inelegible, Sorsby intentó incorporarse al draft suplementario de la NFL, pero la liga le comunicó el martes que no celebrará uno este año.

En cambio, la NFL le indicó a Sorsby que se concentre en prepararse para una posible entrada a la liga a través de su draft regular en 2027, según una carta de la liga en la que le informó su decisión y que fue obtenida por The Associated Press.

La NFL no ha realizado un draft suplementario desde 2023.

“La integridad de la liga y garantizar una competencia justa son primordiales para la CFL”, señaló la CFL en un comunicado. “Las acusaciones que involucran a Brendan Sorsby son graves y preocupantes.

“En este momento, la CFL no registrará un contrato para él, y no se permitirá que ningún equipo lo agregue a su lista de negociación”.

Sorsby tenía previsto realizar una sesión de pruebas para equipos de la NFL el 10 de julio.

La NCAA lo expulsó de la competencia por la actividad de apuestas después de que se transfiriera a principios de este año de Cincinnati a Texas Tech.

Tras pasar un mes en un programa residencial de tratamiento por una adicción diagnosticada que lo llevó a realizar miles de apuestas, Sorsby demandó a la NCAA y obtuvo una reincorporación ordenada por un tribunal, lo que provocó una reacción negativa a nivel nacional contra Texas Tech.

La controversia llevó a Sorsby a intentar jugar fútbol americano profesional en su lugar.

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