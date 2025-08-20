Los Piratas suben a Bubba Chandler, principal prospecto de pitcheo en béisbol
El principal prospecto de pitcheo del béisbol fue llamado a las Grandes Ligas.
Los Piratas de Pittsburgh decidieron promover a Bubba Chandler, lanzador derecho de 22 años, antes de su juego contra los Rockies de Colorado el viernes, según informó una persona familiarizada con la decisión a The Associated Press el miércoles.
La persona habló con AP bajo condición de anonimato porque el movimiento en la lista aún no era oficial.
Chandler se unirá a un cuerpo de lanzadores que ya incluye al Novato del Año de la Liga Nacional 2024, Paul Skenes.
Los Piratas están reorganizando su rotación de lanzadores después de enviar al veterano zurdo Andrew Heaney al bullpen el fin de semana pasado.
Chandler tuvo un buen comienzo en Triple-A este año, pero ha tropezado últimamente y actualmente tiene un récord de 5-6 con una efectividad de 4.05 este año para Indianápolis.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.