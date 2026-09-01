Aaron Donald sigue a otros atletas de nivel Salón de la Fama que vuelven del retiro

La decisión de Aaron Donald de dejar atrás la jubilación y volver al campo tras una ausencia de dos años puede ser inusual, pero está lejos de ser algo sin precedentes.

Donald se suma a una lista de atletas que habían decidido colgar el casco después de armar carreras dignas del Salón de la Fama, solo para volver a sentir el gusanillo y decidir regresar a jugar.

“¿Siento que puedo jugar a un alto nivel? Sí. ¿Siento que todavía puedo ser yo mismo? Cien por ciento, y si no sintiera eso, no estaría aquí”, indicó Donald el domingo, después de anunciar su decisión de volver con los Rams de Los Ángeles y continuar una carrera que ya incluía tres premios AP al Jugador Defensivo del Año y ocho selecciones al primer equipo All-Pro.

Queda por verse si será como el primer retorno de Michael Jordan a la NBA, cuando ganó tres títulos consecutivos, o la segunda vez, cuando no pudo llegar a los playoffs en dos temporadas con Washington.

Pero pocos lo han intentado con 35 años y en la condición física en la que está Donald, por lo que este retorno podría ser un éxito.

Otras grandes figuras como Magic Johnson y Mario Lemieux de la NHL regresaron tras retirarse temprano por razones médicas. Johnson disputó 32 partidos con los Lakers de Los Ángeles en 1996 tras una ausencia de cuatro años, luego de anunciar que era portador de VIH.

Lemieux se perdió tres temporadas mientras luchaba contra el linfoma de Hodgkin antes de regresar en 2000 para jugar cinco temporadas más con los Penguins de Pittsburgh, sumando 77 goles y 152 asistencias a sus ya impresionantes totales.

A continuación, algunos otros miembros del Salón de la Fama en los deportes de equipo de Norteamérica que salieron del retiro con distintos niveles de éxito:

Reggie White

Conocido como “Ministro de la Defensa”, ya era múltiple ganador al Jugador Defensivo del Año de AP cuando se alejó tras la temporada de 1998, después de ganar ese año su segundo premio al Jugador Defensivo del Año, lo que lo dejó con 192 1/2 capturas, ocho selecciones All-Pro y un boleto seguro a Canton.

Tras perderse la temporada 1999, White se unió a los Panthers de Carolina en el 2000. Aunque jugó los 16 partidos, los resultados no fueron buenos. Tuvo el mínimo de su carrera con 5 1/2 capturas y el equipo terminó la campaña con marca 7-9 y se quedó fuera de los playoffs.

Deion Sanders

Prime Time se consolidó como uno de los mejores cornerbacks en la historia de la NFL en sus primeras 12 temporadas con Atlanta, San Francisco, Dallas y Washington. Ayudó tanto a los 49ers como a los Cowboys a ganar un Super Bowl, fue el Jugador Defensivo del Año en 1994 con San Francisco, y sus 48 intercepciones le ayudaron a conseguir seis selecciones al primer equipo All-Pro.

Sanders se retiró tras la temporada de 2000 y primero intentó regresar a finales de 2002, pero los Chargers bloquearon su posible llegada a los Raiders con un reclamo en waivers que lo mantuvo en la lista de retirados.

Sanders finalmente volvió dos años después, en 2004, a los 37 años. Jugó dos temporadas más con Baltimore, con cinco intercepciones en 25 partidos.

Michael Jordan

Jordan anunció su retiro por primera vez en 1993, en la cima de su carrera, tras ganar su tercer título consecutivo de la NBA con los Bulls de Chicago. No fue un retiro total de los deportes, ya que optó por probar suerte en el béisbol, y jugó ligas menores para la organización de los Medias Blancas de Chicago.

Regresó a finales de la temporada 1994-95 y anotó 55 puntos en su quinto partido de vuelta, pero se quedó corto en los playoffs cuando los Bulls perdieron en la segunda ronda ante Orlando. Chicago fue casi imbatible las siguientes tres temporadas, estableciendo un récord de entonces con 72 victorias en 1995-96 cuando Jordan ganó otro título y su cuarto MVP. Los Bulls lo ganaron todo las dos temporadas siguientes para su segundo tricampeonato, y Jordan volvió a retirarse tras ganar el MVP en 1998, en lo que se conoció como “The Last Dance”.

Jordan se convirtió en copropietario de los Wizards de Washington en el 2000 y decidió volver a jugar en la temporada 2001-02 a los 38 años. Jordan todavía tenía algo en el tanque, ya que promedió al menos 20 puntos por partido en ambas temporadas con Washington, pero no fue suficiente.

Bob Cousy

Cousy fue una de las primeras superestrellas de la NBA como el deslumbrante base de los dinásticos Celtics de Boston antes de retirarse en 1963, tras ganar su quinto título consecutivo de la NBA y su 12.ª selección All-NBA. Su ceremonia de retiro en 1963 fue apodada el Boston Tear Party por la carga emocional que supuso para la ciudad.

Cousy se perdió las siguientes seis temporadas antes de ser contratado como entrenador principal de los Royals de Cincinnati en 1969. Hacia el final de su primera temporada decidió salir del retiro y jugar también, a los 41 años, para convertirs en el segundo jugador en aparecer en un partido de la NBA con más de 40 años.

El regreso no duró mucho. Cousy disputó siete partidos al final de la temporada, encestó solo una canasta y registró 10 asistencias en su breve paso antes de volver a ser entrenador a tiempo completo.

Ryne Sandberg

Sandberg tomó la sorpresiva decisión de retirarse de los Cachorros de Chicago a mitad de la temporada de 1994, a los 34 años, mientras atravesaba dificultades con el promedio más bajo de su carrera (.238) y apenas cinco jonrones en 57 partidos.

Tras perderse la temporada siguiente, Sandberg regresó a los Cachorros en 1996 y jugó dos temporadas más. Conectó 25 jonrones en su primera campaña de vuelta para liderar a todos los segunda base. Sumó 12 cuadrangulares más la temporada siguiente en un equipo que terminó en el último lugar antes de colgar definitivamente los botines.

Gordie Howe

“Mr. Hockey” se retiró a los 43 años con 786 goles en 1.687 partidos con los Red Wings de Detroi de la NHL y fue incluido en el Salón de la Fama del Hockey al año siguiente. Pero en 1973 decidió volver al hielo a los 45 años para jugar con sus hijos Mark y Marty en Houston, en la WHA.

Pasó seis temporadas en la liga emergente antes de terminar su carrera de vuelta en la NHL con los Hartford Whalers. Cerró su última temporada a los 52 años, tras registrar 15 goles y 26 asistencias en 80 partidos, ampliando sus propios récords de goles, puntos y partidos jugados.

Jacques Plante

Plante había ganado seis Copas Stanley con Montreal y era uno de los porteros de hockey más importantes en la historia cuando se retiró en 1965 a los 36 años. Plante fue el primer guardameta en usar una máscara de manera regular y uno de los primeros en jugar el disco fuera del área de portería, una práctica que hoy es común.

Tras perderse tres temporadas, Plante regresó en 1968-69 para jugar con los Blues de San Luis en su segunda temporada como equipo de expansión. Los ayudó a llegar a la final de la Copa Stanley en su primera temporada de regreso antes de perder ante su antiguo equipo, los Canadiens. Luego jugó cuatro temporadas más en la NHL, su última con Boston en 1973-74. Después disputó 31 partidos en 1974-75 con Edmonton en la WHA antes de retirarse definitivamente antes de la temporada siguiente.

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