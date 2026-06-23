Los novatos Wetherholt y Church impulsan a los Cardenales en un apretado 3-2 ante Arizona

Los novatos JJ Wetherholt y Nathan Church conectaron dos hits cada uno, lo que impulsó la noche del lunes a los Cardenales de San Luis a una victoria por 3-2 sobre los Diamondbacks de Arizona.

Andre Pallante (9-4) permitió seis hits y una carrera en seis entradas para asegurar el triunfo.

Pallante ha conseguido victorias en sus últimas cuatro aperturas y ha permitido dos carreras o menos en cinco de sus últimos seis juegos. San Luis ha ganado los cinco de esos partidos.

Riley O'Brien, el quinto lanzador de los Cardenales, logró su décimo noveno salvamento en 23 oportunidades al encargarse de la novena entrada.

Merrill Kelly (5-7), de Arizona, lanzó seis entradas, en las que permitió tres carreras con siete hits.

El dominicano Ketel Marte y Corbin Carroll conectaron dos hits cada uno por Arizona.

San Luis tomó ventaja de 1-0 en la tercera entrada gracias a un sencillo dentro del cuadro con un out de Alec Burleson, que remolcó a Nathan Church.

Los Cardenales ampliaron su ventaja a 3-0 con un elevado de sacrificio de Blaze Jordan en el cuarto episodio de dos carreras. Luego, Church conectó un sencillo productor al jardín central corto, que llevó al plato a Masyn Winn.

El ex jugador de Cardenales Nolan Arenado hizo su primera aparición en San Luis, donde jugó cinco temporadas, desde que fue traspasado en enero.

Arenado impulsó una carrera con un rodado en la sexta.

La segunda carrera de los Diamondbacks llegó con un jonrón de Tommy Troy en la séptima entrada ante el relevista Ryne Stanek.

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