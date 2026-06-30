Los mermados Cachorros ponen a Matt Shaw y a Ethan Roberts en la lista de lesionados

Los mermados Cahorros de Chicago colocaron al utility Matt Shaw y al derecho Ethan Roberts en la lista de lesionados el lunes.

Shaw tiene un esguince en la mano izquierda y Roberts está fuera por inflamación en el codo.

El jardinero dominicano Kevin Alcántara y el derecho Gavin Hollowell fueron llamados desde Triple-A Iowa antes del primer juego de una serie de tres partidos contra San Diego.

Shaw, de 24 años, estuvo en la lista de lesionados del 20 de mayo al 9 de junio por rigidez en la parte media de la espalda. Bateó para .257 con dos jonrones y ocho carreras impulsadas en 14 juegos después de ser activado de la lista de lesionados.

“Creo que hay un escenario en el que estará bateando para el fin de semana. Creo que en cuanto eliminemos la inflamación, pensamos que podremos avanzar bastante rápido, así que existe la posibilidad de que sea una estancia mínima”, comentó el mánager Craig Counsell.

Shaw había estado desempeñándose como el jardinero derecho principal de Chicago desde que Seiya Suzuki se lastimó la rodilla derecha el 13 de junio. Counsell señaló que el veterano Michael Conforto tendrá más tiempo regular en el jardín derecho con Shaw fuera.

Roberts, de 28 años, es el décimo tercer lanzador de los Cachorros en la lista de lesionados. Tiene una efectividad de 4,21 en 23 apariciones —la mayor cifra de su carrera— como relevista. Lanzó en 11 juegos en junio.

“Ethan ha sido uno de los muchachos que ha lanzado mucho. No creo que tengamos nada serio aquí, pero, básicamente, tenemos que darle un descanso”, manifestó Counsell.

Counsell también indicó que el cerrador Daniel Palencia, de Venezuela, podría comenzar a lanzar esta semana. El derecho fue colocado en la lista de lesionados el 16 de junio por inflamación en el codo.

El abridor Jameson Taillon tiene programado lanzar práctica de bateo en vivo contra bateadores de Chicago el martes.

El veterano derecho se distendió el isquiotibial izquierdo en la segunda entrada de una derrota 2-1 ante San Francisco el 7 de junio.

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