Los Dodgers aplastan 15-3 a los Padres con jonrón de 3 carreras de Mookie Betts

El jonrón de tres carreras de Mookie Betts coronó una sexta entrada de nueve anotaciones que también incluyó cuadrangulares consecutivos de Kyle Tucker y Dalton Rushing, y los Dodgers de Los Ángeles aplastaron 15-3 a los Padres de San Diego la noche del sábado para igualar una serie entre los dos mejores equipos de la División Oeste de la Liga Nacional.

Tucker añadió un sencillo de dos carreras en una octava entrada de cuatro anotaciones, y el sandieguino Tommy Edman conectó doble y triple e impulsó tres carreras. Yoshinobu Yamamoto (8-5) limitó a los Padres a dos carreras y cinco hits en seis entradas, mientras Los Ángeles se recuperó una noche después de perder 7-1 ante el excompañero Walker Buehler. Los Dodgers ampliaron de nuevo su ventaja divisional a nueve juegos y cortaron la racha de cuatro victorias seguidas de San Diego.

Betts bateó un jonrón hacia el bullpen de los Padres, más allá de la cerca en el jardín entre izquierdo y central, para poner la pizarra 10-1, y saltó en señal de celebración entre segunda y tercera base durante su recorrido, mientras miles de aficionados de los Dodgers en Petco Park rugían en aprobación. Ha conectado jonrón en tres juegos consecutivos para llegar a 11 esta temporada y 302 en su carrera.

Yamamoto permitió el jonrón de Gavin Sheets abriendo la quinta entrada, que empató el juego 1-1.

Los Dodgers entonces rompieron el juego en la sexta contra Randy Vásquez (6-6), quien relevó al abridor Kyle Hart.

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