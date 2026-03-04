Los Knicks extienden su racha de victorias ante los Raptors a 12 con la victoria 111-95
Jalen Brunson anotó 26 puntos y repartió 10 asistencias, Karl-Anthony Towns sumó 21 unidades y 12 rebotes, y los Knicks de Nueva York vencieron el miércoles 111-95 a los Raptors de Toronto para firmar su quinta victoria en seis partidos.
Después de cortar el domingo la racha de 11 victorias de San Antonio, los Knicks ampliaron a 12 su racha de triunfos contra Toronto. Los Raptors vencieron por última vez a Nueva York el 22 de enero de 2023.
Los Knicks (40-22) se convirtieron en el tercer equipo de la Conferencia Este en llegar a 40 victorias, uniéndose a Detroit y Boston. OG Anunoby anotó 15 puntos ante su exequipo; Landry Shamet y Josh Hart aportaron 12 cada uno, y Mikal Bridges agregó 11 para Nueva York.
Brandon Ingram firmó 31 unidades y RJ Barrett tuvo 20 por Toronto, que perdió su cuarto partido consecutivo en casa y cayó a 4-10 contra rivales de la División Atlántica.
Scottie Barnes, de Toronto, anotó 14 puntos, e Immanuel Quickley sumó 13 puntos y 12 asistencias.
Nueva York perdió 17 balones que derivaron en 22 puntos para Toronto. Los Raptors también estuvieron imprecisos, con 15 pérdidas que se tradujeron en 17 puntos para los Knicks.
Los suplentes de Nueva York superaron a los de Toronto 26-8.
