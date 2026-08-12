Los Knicks abrirán la defensa del título de la Copa NBA ante LeBron James y 76ers

Los Knicks de Nueva York van a iniciar ambas defensas de sus títulos contra LeBron James y los 76ers de Filadelfia.

Los Knicks viajarán a Filadelfia para enfrentar a los 76ers el 30 de octubre en la noche inaugural de los partidos de la Copa NBA, informó la liga el miércoles.

Los equipos ya tienen programado enfrentarse en el partido inaugural de la temporada el 20 de octubre en el Madison Square Garden, cuando los Knicks recibirán sus anillos de campeones de la NBA antes de que James dispute su primer partido desde que firmó con los 76ers el mes pasado.

Esta es la cuarta temporada de la Copa NBA, el torneo de mitad de temporada de la liga. Los partidos de la fase de grupos se jugarán el 30 de octubre, el 6 de noviembre, el 13 de noviembre, el 20 de noviembre, el 24 de noviembre, el 25 de noviembre y el 27 de noviembre, cuando los Knicks recibirán a Giannis Antetokounmpo y al Miami Heat.

Los Knicks vencieron a los Spurs de San Antonio en el partido por el título el año pasado y luego se convirtieron en los primeros campeones de la Copa NBA en negarse a colgar una pancarta para reconocer el logro. Colgarán la pancarta que realmente querían —la primera desde 1973— en la noche inaugural, después de volver a derrotar a los Spurs para ganar el campeonato de la NBA en junio.

El duelo Knicks-76ers en el Grupo B del Este abrirá una doble cartelera de Prime Video, seguida por los Lakers en Golden State en el Grupo C del Oeste.

Los cuartos de final se jugarán el 4 y 5 de diciembre, con las semifinales el 8 de diciembre y/o el 9 de diciembre, todas en las sedes de los equipos. El partido por el campeonato será el 11 de diciembre en el Hinkle Fieldhouse de Butler, en Indianapolis, la primera vez que se disputa fuera de Las Vegas.

La liga publicará el calendario completo de la temporada 2026-27 el jueves a las 3 de la tarde EDT. El martes dio a conocer el calendario de la noche inaugural y de Navidad.

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