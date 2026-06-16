Cam Jordan acuerda contrato de un año con los Saints para retirarse con el equipo

El líder histórico en capturas de los Saints de Nueva Orleans, Cameron Jordan, acordó el martes un contrato de un año para permanecer con el equipo, para lo que el veterano de 16 temporadas afirma que será su última campaña en la NFL.

Jordan, agente libre desde el final de la temporada pasada, comentó que para él era importante terminar su carrera con Nueva Orleans —y pasarla por completo con una sola franquicia.

“No hay cantidad de dinero en la liga que pueda hacerme decir: ‘Simplemente dale la espalda a todo lo que construiste’. Aquí es donde quería estar y volví aquí”, afirmó Jordan, quien registró la mayor cifra del equipo con 10 1/2 capturas la temporada pasada.

Elegido por los Saints en la primera ronda del draft de 2011 y capitán defensivo durante la última década, Jordan suma 132 capturas en su carrera, cifra que lo ubica en el 17mo lugar en la historia de la NFL.

Jordan, que cumple 37 años el 10 de julio, también acumula 17 balones sueltos forzados, 12 recuperaciones de balón suelto, tres intercepciones, 67 pases desviados, 175 tacleadas para pérdida, 248 golpes al mariscal de campo y un despeje de patada bloqueado en su trayectoria.

Jordan fue All-Pro de AP en 2017. Sus ocho selecciones al Pro Bowl son la mayor cantidad en la franquicia para un jugador defensivo.

Aunque el acuerdo contractual de Jordan se produjo el primer día del minicampamento obligatorio de los Saints, no practicó y no estaba seguro de si lo haría el miércoles. Indicó que aún debe someterse a un examen físico y espera, como mínimo, asistir a las reuniones esta semana.

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