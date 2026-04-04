Los Hornets vencen 129-108 a los Pacers para su octava victoria en 10 juegos

Brandon Miller anotó 22 puntos, Kon Knueppel sumó 20 y los Hornets de Charlotte vencieron 129-108 a los Pacers de Indiana la noche del viernes para lograr su octava victoria en diez partidos.

Miles Bridges aportó 19 unidades y LaMelo Ball terminó con 18 tantos y nueve asistencias para ayudar a los Hornets a mejorar su marca a 42-26. Charlotte encestó 24 de 49 triples.

Pascal Siakam encabezó a Indiana con 30 puntos. Los Pacers (18-59) habían ganado dos seguidos.

Los Hornets comenzaron la noche en el octavo puesto de la clasificación de la Conferencia Este, a 1 1/2 partidos de Filadelfia y Toronto.

No dejaron dudas en este.

Impulsados por una ráfaga de triples tempraneros —incluidos tres en el primer cuarto del suplente Sion James—, los Hornets se despegaron a una ventaja de 31-11. Charlotte encestó 14 de 27 triples en la primera mitad para irse al descanso con diferencia de 69-50.

Knueppel, quien estableció el récord de la franquicia de triples en una temporada el jueves por la noche ante Phoenix, terminó con tres de siete desde más allá del arco y también mostró versatilidad en su juego con una bandeja de costa a costa.

Ball encestó cinco triples, mientras que Miller y James terminaron con cuatro cada uno. James anotó 13 puntos, a dos del máximo de su carrera.

Quenton Jackson añadió 16 puntos para Indiana.

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