Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Los Hawks temen un arranque sin Mouhamed Gueye tras cirugía por fractura en el pie

HAWKS-GUEYE
HAWKS-GUEYE (AP)

El ala-pívot de los Hawks de Atlanta Mouhamed Gueye podría perderse el inicio de la temporada 2026-27 tras someterse a una cirugía por una fractura en el pie izquierdo sufrida durante un entrenamiento.

Los Hawks informaron el miércoles que Gueye fue operado el martes, después de sufrir la lesión el 8 de julio.

Gueye, de 2,11 metros, promedió 4,4 puntos y 3,6 rebotes para Atlanta la temporada pasada. Disputó 77 partidos, incluidos ocho como titular, después de haber sido titular en 28 encuentros y promediar 6,0 puntos y 4,2 rebotes en la temporada 2024-25.

Los Hawks indicaron que el estado de Gueye se actualizará en un plazo de tres a cuatro meses, un calendario que podría coincidir con el inicio de la próxima temporada.

___

Relacionados

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in