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Los Hawks ganan 112-102 a los Celtics para su 13ra. victoria seguida en casa

CELTICS-HAWKS
CELTICS-HAWKS (AP)

Onyeka Okongwu y Jalen Johnson anotaron 20 puntos cada uno y, tres días después de perder ante los Celtics como visitantes, los Hawks respondieron con una victoria de 112-102 sobre Boston la noche del lunes. Fue la 13ra. victoria consecutiva de Atlanta en casa.

Okongwu (20 unidades, 10 rebotes) y Johnson lograron dobles-dobles. Fue el 45to. de la temporada para Johnson (20 tantos, 12 rebotes).

Una primera mitad muy disputada, con 10 empates y nueve cambios de liderazgo, terminó 54-54 después de que Nickeil Alexander-Walker encestara un triple de 27 pies para cerrar la primera mitad. Atlanta llevó ese impulso al tercer cuarto, en el que superó a los Celtics 36-22 para tomar una ventaja de 14 al inicio del cuarto periodo.

Los Celtics recortaron una desventaja de 21 puntos en el cuarto periodo y se acercaron a ocho en los últimos dos minutos. Johnson y Alexander-Walker ayudaron a sentenciar el partido con cuatro tiros libres anotados en el último minuto.

La alineación de Boston lució distinta esta vez, con Jaylen Brown de regreso tras ausentarse dos partidos y Jayson Tatum en el banquillo por manejo de una lesión. Tatum anotó 26 puntos en el duelo del viernes entre ambos equipos.

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Brown lideró al equipo con 29 tantos y 10 rebotes. Luka Garza aportó 20 unidades y nueve rebotes.

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